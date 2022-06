Capitan Tsubasa Dream Team festeggia il 5°anniversario con la divisa della Juve

Il 13 giugno 20217 veniva pubblicato per la prima volta Capitan Tsubasa: Dream Team e, ad oggi, in occasione del quinto anniversario KLab Inc annuncia ufficialmente una campagna volta a festeggiare tale evento. Il gioco di calcio multigiocatore ha cominciato le celebrazioni a partire dallo scorso 3 giugno con la campagna Juventus Official, in cui i giocatori indossano, per l’appunto, la divisa ufficiale della famosa squadra di calcio.

Per le celebrazioni sono previsti una moltitudine di eventi e premi, di seguito vi mostriamo la lista ufficiale e completa di date e istruzioni su come ottenere i regali. Eccoveli di seguito:

Juventus Official Campaign

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 1° luglio (UTC+9)

50 Dreamball

Kojiro Hyuga (SSR) (Piemonte (NEXT DREAM))

Estrazione Selezione Juventus

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 1° luglio (UTC+9)

Debuttano, con le divise ufficiali, Kojiro Hyuga, Davi, Alessandro Delphi e Filippo Inzars. In questa estrazione( Salto di Qualità) un giocatore SSR è garantito allo step 3 e un nuovo giocatore SSR è garantito allo Step 5.

Le seguenti Estrazioni avverranno nello stesso momento:

Selezione JUVENTUS: Estrazione Salto di qualità Kojiro Hyuga

Selezione JUVENTUS: Estrazione Salto di qualità Davi

Selezione JUVENTUS: Estrazione Salto di qualità Alessandro Delpi

Selezione JUVENTUS: Estrazione Salto di qualità Filippo Inzars

(Solo a pagamento, i nuovi giocatori appariranno con le principali tecniche speciali Lv. 10)

Scenario giornaliero

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 1° luglio (UTC+9)

A differenza degli altri due eventi, i giocatori in questo non devono solo entrare, ma giocare attivamente per ricevere le seguenti ricompense:

5° Anniversario: Ticket Estrazione da 10 di ringraziamento

Ricompense Punti Tsubasa: (una sola volta durante il periodo dell’evento)

– Kojiro Hyuga (SSR) (Piemonte (NEXT DREAM))

– Palla Nera (SSR) +20

– Kojiro Hyuga (SSR) (Piemonte (NEXT DREAM)) – Palla Nera (SSR) +20 Ricompense conseguimenti: (giornaliera)

– Palla Nera (SSR

Scenari Speciali

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 1° luglio (UTC+9)

Questi possono essere giocati senza limiti al fine di ottenere la medaglie della Juventus, è possibile scambiare tali medaglie per ottenere:

Kojiro Hyuga (SSR) (Piemonte (NEXT DREAM))

Palla Nera (SSR)

Esercizi Leggendari

Vari oggetti necessari per potenziare i giocatori e altro ancora

Missioni evento

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 17 giugno (UTC+9)

Ricompense completamento:

30 Dreamball

Tamotsu Ide

Palla Nera (SSR)

Esercizi Leggendari e altro

Combatti, Dream Match!

Durante l’evento i giocatori ricevono le seguenti ricompense:

Dreamball

Ticket Rimozione della Tecnica

Palla Nera (SSR) +10

Tecniche Speciali Grado S: Contrasto in scivolata lesto (Alessandro Delpi)

Palla Nera (SSR) +5

Esercizi Leggendari e altro

Rinnovato il Mercato delle Dreamball!

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 1° luglio (UTC+9)

Disponibili le divise di casa, in trasferta e del portiere della Juventus.

Bonus Accesso

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a Domenica 19 giugno (UTC+9)

Effettuando l’accesso al gioco durante il periodo dell’evento, i giocatori possono ricevere i seguenti oggetti:

Giorno 1

50 Dreamball

3 Munemasa Katagiri

55 Palla Nera (SSR)

5 Ticket Rimozione della Tecnica

Giorno 2 e seguenti

5° Anniversario: Ticket Estrazione da 10 di ringraziamento

Vari oggetti necessari per potenziare i giocatori e altro ancora

Regalo di Ringraziamento!

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 1° luglio (UTC+9)

Per ricevere i seguenti premi basta accedere al gioco:

50 Dreamball

4 Tamotsu Ide

1 Emblema del 5° Anniversario

In base al numero di giorni di accesso accumulati sarà possibile vincere:

1~365 giorni: 1 biglietto

366~730 giorni: 2 biglietti

731~1095 giorni: 3 biglietti

1096~1459 giorni: 4 biglietti

1460 o più giorni: 5 biglietti

Scenari giornalieri

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a venerdì 17 giugno (UTC+9)

Durante il periodo dell’evento, i giocatori possono giocare a questi scenari limitati due volte al giorno. Ricevi fantastici premi per aver completato ogni scenario. Ci sono due diversi tipi di scenari con oggetti diversi.

Oggetti per scenario:

Palla Nera (SSR) +5

Ticket Rimozione della Tecnica

Ticket Rimozione della Tecnica 50 milioni di monete

Dreamball

Dreamball Oggetti disponibili in ogni scenario:

Ticket Estrazione Dream Pot

Campagna Missioni!

Periodo dell’evento: da venerdì 3 giugno a martedì 7 giugno (UTC+9)

Una speciale campagna collegata alle app dei social media.

Fino a 50 Dreamball

100 Medaglie Tamotsu Ide

55 Palla Nera (SSR)s

Insomma, i premi sono davvero tantissimi con altrettante possibilità di vittoria; non resta che tentare fortuna e abilità con Capitan Tsubasa: Dream Team; è possibile scaricare e ricevere informazioni aggiuntive sul sito ufficiale. Nel frattempo lo sapevate che Obsidian potrebbe avere una sorpresa in serbo per l’imminente Xbox Games Showcase?