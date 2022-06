Tetris Effect: annunciate ufficialmente le edizioni fisiche per PS4

Tetris Effect non ha bisogno di presentazioni di sorta, nessuno si sarebbe mai aspettato un simile trionfo a lungo termine per questo gioco, eppure in maniera costante continua ad evolversi riuscendo letteralmente ad ” ipnotizzare” i giocatori con il suo tipico gameplay a ” incastro”. Ed ora finalmente arriva l’ennesima notizia, prodotto da Limited Run Games, Tetris Effect riceverà due versioni in scatola: standard e Limited Edition.

Secondo quanto dichiarato, l’edizione standard comprenderà solo la copia fisica del gioco, mentre quella Limited Edition ( di cui purtroppo non sono state rilasciate foto) comprenderà una scatola di tetrimino con cartoline, spille e la colonna sonora completa su CD. Per quanto riguarda il prezzo al momento si conosce solo quello dell’edizione standard,$ 39,99.

Insomma, ci sono buone aspettative per questa nuova edizione, in special modo per quanto riguarda il mondo dei grandi appassionati e nostalgici; i preordini partiranno dal prossimo 17 giugno sul sito web Limited Run e saranno aperti fino al 31 luglio.Visto il successo di PSVR di Tetris Effect questa decisone non stupisce affatto, non ci resta che aspettare ulteriori notizie e, magari, qualche immagine della Limited Edition.