Cuphead: svelato il design dei controller a tema The Delicious Last Course

PowerA, leader mondiale negli accessori per videogiochi, è lieta di annunciare il nuovo design del controller Ms. Chalice in occasione del prossimo DLC di Cuphead The Delicious Last Course. I nuovi controller, che mostrano la sempre affascinante e adorabile tritagonista Ms. Chalice in tutta la sua gloria colorata, sono disponibili da oggi per il controller cablato avanzato di PowerA per Xbox Series X|S e per il controller wireless avanzato per Nintendo Switch.

Il nuovo design di Cuphead irradia tutta l’energia animata ed eccentrica del franchise. Le sue tonalità giallo brillante sono completate da accenti verde menta, per una combinazione di colori stravagante e vibrante. Il frontalino è impreziosito da una dettagliata grafica a fumetti del gioco con protagonista la signora Chalice, che occupa giustamente il posto d’onore. Cuphead sarà anche spietato, ma con il nuovo design di Ms. Chalice, almeno subirete la sconfitta con stile.

Il controller cablato potenziato di PowerA per Xbox Series X|S vanta due pulsanti di gioco avanzati mappabili e doppi motori rumble coinvolgenti. Per chi preferisce la grintosa console portatile di Nintendo, il design è disponibile anche per il controller wireless potenziato di PowerA per Nintendo Switch. Anche questo controller è dotato di pulsanti di gioco avanzati per la mappatura dei pulsanti al volo, controlli di movimento per una maggiore immersività.

Che siate più a vostro agio su Nintendo Switch o su Xbox Series X|S, il nuovo design di Ms. Chalice di PowerA è il modo perfetto per prepararsi al banchetto di contenuti scaricabili di Cuphead, in uscita il 30 giugno 2022.