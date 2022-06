Contraband registrato da Microsoft, novità in arrivo?

Contraband di Avalanche Studios potrebbe fare la sua comparsa al prossimo Xbox & Bethesda Games Showcase. su Twitter, è stato scoperto che l’USPTO ha registrato un marchio per Contraband e che Microsoft lo ha richiesto il 2 giugno. Anche se questo non conferma in modo definitivo la presenza di Contraband, la tempistica è piuttosto interessante.

Annunciato all’E3 2021, Contraband è un titolo open world co-op che Avalanche ha descritto come il suo gioco “più ambizioso e spettacolare” fino ad oggi. Si svolge nella Bayan degli anni ’70 ed è sviluppato sull’Apex Engine, simile alla serie Just Cause. Sebbene sia un’esclusiva per Xbox Series X/S, è confermata anche una versione per PC.

Non si sa molto sul gameplay, a parte le indiscrezioni che rivelano un apparente focus sul combattimento veicolare “tattico” (il che ha senso vista l’esperienza di Avalanche con Mad Max). Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.