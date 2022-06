Nintendo Switch: disponibili i Super Saldi sull’eShop

Durante i Super Saldi oltre 1500 giochi per Nintendo Switch saranno scontati fino al 67%. I saldi sul Nintendo eShop iniziano giovedì 9 giugno alle ore 15:00 e terminano domenica 19 giugno alle 23:59.

Tra i titoli principali: New Pokémon Snap, con cui i giocatori possono intraprendere un safari per scattare foto di Pokémon selvatici, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, in cui aiutare Link a fuggire da una strana terra, Dark Souls: Remastered dove affrontare sfide difficili in un regno contaminato da una terribile maledizione e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che offre un viaggio epico con un sistema di combattimento profondo che combina azione in tempo reale e strategia a turni.

Utilizzando la modalità portatile della console Nintendo Switch, è possibile giocare con i titoli in sconto ovunque e in qualsiasi momento. Gli appassionati possono unirsi a Luigi, eroe codardo, in una missione spettrale per salvare Mario in Luigi’s Mansion 3, da soli o in cooperativa insieme agli amici utilizzando il Pacchetto Multigiocatore, online o in locale.

Inoltre, fino al 26 giugno, Monster Hunter Rise godrà di uno sconto del 50% per iniziare subito a esplorare ampi paesaggi ispirati all’antico Giappone e uccidere feroci mostri selvaggi. Dal 30 giugno, infatti, arriverà Sunbreak, una massiccia espansione a pagamento per Monster Hunter Rise che introduce nuovi mostri, nuove ambientazioni, nuove meccaniche di caccia e impegnative missioni di grado maestro!