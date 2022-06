Il Capcom Showcase 2022 potrebbe contenere nuovi annunci

Il 13 giugno porterà con sé il Capcom Showcase 2022, nonché il primo del suo genere, possibilmente creato per sopperire alla mancanza dell’E3 di quest’anno. Secondo l’annuncio della società di ieri, lo spettacolo di 35 minuti si concentrerà sui giochi che sono già stati annunciati. Ovviamente, anche con queste restrizioni, c’è ancora più che sufficiente materiale per guardare avanti e per far eccitare le persone, ma qui dobbiamo fare una precisazione: molto probabilmente Capcom ci ha nascosto degli annunci.

Come sottolineato da @ShadowRockX su Twitter, poco dopo aver annunciato lo showcase, nel suo canale Capcom Creators Discord, la compagnia giapponese ha ribadito che lo show presenterà sguardi estesi ai giochi in arrivo. È interessante notare che, nello stesso messaggio, Capcom ha anche lanciato una presa in giro, aggiungendo che la vetrina potrebbe anche presentare “un annuncio o due”. Anche se molti pensano si tratti di un semplice scherzo da parte di Capcom, altri sono convinti che sia una totale certezza. Tra i giochi di cui parlare abbiamo esempi lampanti come Dragon’s Dogma 2, ma i fan di Mega Man e Ace Attorney, ad esempio, sperano anche nell’annuncio di nuovi giochi. Certo, come detto, anche in assenza di nuovi annunci, c’è motivo più che sufficiente per emozionarsi. Con il remake di Resident Evil 4, il tanto atteso DLC di Resident Evil Village e la versione PSVR2, Resident Evil Re:Verse, Monster Hunter Rise: Sunbreak, Street Fighter 6, Exoprimal e Pragmata, Capcom ha un bel po’ di carburante nel serbatoio.

Vedremo che cosa presenteranno durante il Capcom Showcase 2022 la prossima settimana.

Key word: "previously announced titles". If last year is anything to go by, don't expect much in terms of new announcements, let alone Mega Man related. That Sony State of Play from earlier was likely Capcom's big announcements for the "E3" season. Would love to be wrong though. https://t.co/52oVUJJw30

