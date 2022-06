Kojima Productions: creata la pagina Facebook

Kojima Productions è lieta di dare un annuncio fenomenale: la compagnia, creata dal developer ed ex dipendente di Konami, ovvero Hideo Kojima, ha lanciato la sua pagina Facebook ufficiale per i fan, sia quelli più recenti che di lunga data da seguire. La pagina è destinata a fungere da nuovo hub globale per notizie, contenuti e per i fan per incontrarsi e interagire tra loro. Per l’occasione di tale novità, nientemeno che Jay Boor, Senior Director e Publisher nell’azienda, ha espresso il suo parere e della compagnia in generale, dicendo ai fan:

“La nostra missione è semplice, vogliamo trovare quanti più modi possibili per connetterci direttamente con la nostra community e la creazione di un canale Facebook dedicato è stato il passo successivo nei nostri piani di espansione sociale. Questo è solo l’inizio, però. Stanno accadendo molte cose dietro le quinte di Kojima Productions e non vediamo l’ora di condividere ciò su cui abbiamo lavorato. Altri annunci in arrivo!”

Con la nuova pagina Facebook, Kojima Productions attingerà al più grande e riconosciuto social network al mondo per aumentare la propria presenza online. I visitatori della pagina Facebook ufficiale possono aspettarsi di vedere gli entusiasmanti contenuti, così come le ultime notizie e annunci, direttamente dallo studio.

Non vediamo l’ora di vedere quali annunci ci mostreranno nell’imminente futuro!