Teamfight Tactics: ecco il trailer di Dragonlands

Sembra che Teamfight Tactics riesca a rilasciare fresco content con una costanza davvero impressionante. Con Notti al Neon ormai finito, oggi è stato rilasciato il nuovo trailer in cui vediamo il settimo set del gioco: Dragonlands, e nel video seguiamo le vicende di Pengu (dal resto, sappiamo che non può mancare) e Choncc, mentre si addestrano in una scuola magica per capire i segreti dei draghi e come padroneggiare i loro poteri. Infatti, la meccanica principale del nuovo set consisterà nell’evocare i potenti signori dei draghi e usare la loro forza per vincere gli scontri. In totale, in questa prima parte del set ci saranno 7 possibili draghi da poter evocare, e ognuno di loro si diletta in una particolare potenza. Alcuni rubano l’armatura e la resistenza magica, mentre altri colpiscono con attacchi sempre più frequenti e devastanti, e altri ancora preferiscono raccimolare oro da poter spendere in equipaggiamenti e potenziamenti.

Ognuno dei sette draghi favorisce un determinato stile di gioco, e spetterà a voi stabilire quali saranno i vantaggi per le vostre composizioni. Teamfight Tactics è davvero speciale per Riot Games, e questa cosa si può notare costantemente, dato che i gli aggiornamenti del titolo sono davvero fenomenali. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci aspetterà in futuro per il titolo.