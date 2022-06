Battlefield 2042: ecco il trailer della prima stagione

Oramai è ufficiale, e infatti Battlefield 2042 Stagione 1: Ora zero verrà lanciato ufficialmente il 9 giugno, annunciato direttamente da DICE e EA. La rivelazione della data di uscita per la prossima stagione è arrivata insieme alla premiere di un trailer di gioco che mostra ciò che i giocatori possono aspettarsi entro la fine della settimana, come una nuova mappa, un nuovo specialista e altro ancora. La nuova stagione di Battlefield 2042 include la nuova mappa montuosa Exposure, ambientata tra le Montagne Rocciose canadesi. La mappa include un sacco di terreno verticale, nonché grotte e creste, che rendono intensi combattimenti sia in aria che a terra e tra l’uno e l’altro. Anche una nuova Specialista, Ewelina Lis, si unisce a Battlefield 2042 ed è esperta nel distruggere veicoli con il suo lanciarazzi dotato di missili guidati.

Il trailer, inoltre, dice:

“Scatena l’inaspettato con Battlefield 2042 Stagione 1: Ora zero, in uscita il 9 giugno. Affronta la nuova mappa montuosa con elicotteri stealth. Abbatti i nemici dal cielo con il lanciarazzi della Specialista Ewelina Lis e sfrutta il nuovo equipaggiamento all’avanguardia per condurre la squadra alla vittoria. “

Sebbene Battlefield 2042 Stagione 1: Ora zero uscirà entro la fine della settimana, gli sviluppatori stanno già guardando al futuro. La mappa di Kaleidoscope rivelerà un aggiornamento ad agosto con più coperture e aree con la mappa di Rinnovo impostata per ottenere un aggiornamento nella stagione 2 rimuovendo i settori A ed E tra le altre revisioni. Gli specialisti riceveranno nuove immagini e linee, animazioni migliorate sono in arrivo nei prossimi due mesi durante la stagione 1 e il bilanciamento delle armi e gli aggiornamenti delle prestazioni vengono continuamente elaborati.