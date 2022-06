Bloober Team: condiviso nuovo artwork, non è Silent Hill, ma Layers of Fear

Il nome di Bloober Team è stato accostato spesso a quello di Silent Hill negli ultimi tempi, con ultima, la voce che vuole lo studio polacco alle prese con il remake di Silent Hill 2. Ma l’immagine condivisa oggi non riguarda il titolo Konami, ma un altro horror, ovvero Layers of Fear.

Sui profili social sia di Bloober Team che quello ufficiale della serie, è stato infatti pubblicato un nuovo artwork, insieme alla seguente frase:

Reach beneath the surface and uncover the source of your fears

Che si può tradurre con un “Raggiungi la superficie e scopri l’origine delle tue paure”.

Il nuovo capitolo della serie era stato svelato con un teaser trailer lo scorso settembre, e il team polacco ha fatto sapere che il gioco verrà svelato ufficialmente a breve. Non ci resta che attendere, magari in questo periodo ricco di conferenze in arrivo. Qui sotto potete vedere il tweet con l’artwork, che riprede sempre l’idea del dipinto su cornice deturpato.

A quanto pare però, le speranze su un Silent Hill in sviluppo presso Bloober Team non sarebbero svanite, dato che a quanto pare lo studio starebbe lavorando su più di un progetto. Intanto però, al Summer Game Fest 2022 ci aspettiamo l’annuncio almeno del nuovo Layer of Fear!