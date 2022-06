Overdose è il nome del nuovo gioco (horror) di Kojima?

Overdose potrebbe essere il nome del prossimo gioco, horror, da parte di Hideo Kojima e la sua Kojima Productions. A sostenerlo il noto insider Tom Henderson, che sulla rivista Try Hard Guides sostiene che gli siano arrivati dei filmati, in forma anonima, che mostrano questo nuovo progetto.

Henderson fa sapere che questi video mostrano il personaggio di Mama di Death Stranding con un vestito blu. Il gioco, tuttavia, non sembrerebbe essere Death Stranding 2 e presenterebbe solo l’attrice che ha interpretato Mama, ovvero Margaret Qualley.

Il filmato mostra questo personaggio, in terza persona, che cammina attraverso corridoi bui con una torcia, ma sembrerebbe che possa essere giocato anche in prima persona. Alla fine del filmato compare una scritta “GAMEOVER” seguita da “A Hideo Kojima Game”… “OVERDOSE”.

Jeff Grubb, altro autorevole insider, ha affermato che Kojima è in trattativa con Xbox per la pubblicazione del suo prossimo gioco. Sebbene non sia stato in grado di verificare se l’accordo sia stato finalizzato, è probabile che qualcosa venga annunciato presto. Inoltre, la settimana scorsa è emersa una foto di Kojima durante una telefonata con il creatore e conduttore del Summer Games Fest, Geoff Keighley.

Qualunque sia il gioco, sembra che si tratti dell’horror di cui si vociferava da tempo. Incrociamo quindi le dita e chissà che non si possa dare un’occhiata al nuovo lavoro di Kojima Productions già questa settimana al Summer Games Fest o allo showcase di Xbox e Bethesda.