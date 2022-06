Pokémon UNITE: ecco il trailer di Delphox

Delphox è la nuova aggiunta di Pokémon UNITE, il tanto giocato titolo moba di Timi Studio Group, e si tratta di un Ranged Attacker specializzato in mosse di tipo Fuoco e Psico. Delphox in particolare è puramente un “glass cannon”, quindi si tratta di un personaggio dedicato esclusivamente al fare danni e non riceverne troppi, poiché la sua fragilità lo rende una facile preda di agguati e ingaggi diretti.

Pokémon UNITE attualmente ha battaglie Catch ‘Em fino al 26 giugno, con Pokémon selvatici catturabili che appaiono sulla mappa in momenti diversi. L’elenco attualmente include Electrode, Tauros, Ludicolo, Avalugg, Araquanid e Drednaw, insieme ai Pokémon leggendari Zapdos, Articuno e Regigigas. Quando sconfiggi uno di questi Pokémon selvatici, lo catturerai e un’icona che rappresenta quel Pokémon sostituirà l’icona dell’oggetto da battaglia. Avrai un tempo limitato per attivare questa icona, ma quando lo farai giocherai come quel Pokémon selvatico.

Nel frattempo, ecco le mosse che sappiamo saranno disponibili con Delphox quando farà il suo debutto a fine settimana:

Fuochi d’artificio fantasiosi infliggerà danni nel tempo ai Pokémon avversari nella sua area d’effetto, diminuendo la loro velocità di movimento e indebolendo i loro effetti di recupero dei PS per un breve periodo.

Girandola di fuoco crea un vortice di fuoco in un’area designata che si muove verso il Pokémon avversario più vicino. Dopo poco tempo, le fiamme aumentano di intensità, aumentando la velocità con cui vengono inflitti danni e lasciando gli avversari incapaci di agire.

Esplosione lancerà un fuoco intenso e divorante in avanti che infligge danni a tutti gli avversari che colpisce! Lascia anche una zona di fiamme che esploderà dopo un certo ritardo, infliggendo danni ai Pokémon avversari nell’area.