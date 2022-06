Sonic Central: ecco cosa è stato mostrato

Come da programma, oggi 7 giugno si è tenuto il Sonic Central, evento targato SEGA che ha riassunto tutte le novità in arrivo dall’universo del porcospino blu. Dopo la presentazione con Ivo Gerscovich (chief brand e business officer di Sonic the Hedgehog) e Takashi Iizuka (creative officer di Sonic the Hedgehog) con i ringraziamenti per l’anno che celebrava le 30 candeline del porcospino, sono state mostrate le novità in arrivo.

Ad aprire le danze è Sonic Origins, la nuova raccolta che ripropone storici titoli di Sonic in 2D usciti originariamente su SEGA Genesis/Mega Drive: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD: è stato mostrato un video con le diverse caratteristiche e novità che porterà questa collection, in arrivo il 23 giugno 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Piccola parentesi dedicata a Sonic Speed Simulator all’interno di Roblox (con il nuovo stabilimento chimico e la possibilità di sbloccare Amy Chao), e poi ai titoli mobile Forces e Dash, con la possibilità di sbloccare i personaggi tratti dal film.

A proposito di film, la sezione successiva ha riguardato la serie animata in arrivo su Netflix, Sonic Prime, mostrata in un brevissimo assaggio dove compare Shadow, e poi il film Sonic 2, con il suo arrivo in digitale o in blu-ray dal 9 agosto, presentato dalla voce del porcospino blu, Ben Schwartz.

Per la parentesi legata al marchandise, da segnalare il pad targato Razer a tema Sonic, mentre il video relativo ai concerti della Sonic Symphony, ha fatto sapere che le date del tour saranno annunciate a breve.

La collaborazione con Fall Guys in arrivo ad agosto ha accompagnato la fase finale dello show, dedicata all’atteso Sonic Frontiers: prima con una brevissima anticipazione del prologo animato, che verrà pubblicato prima del gioco. Questo speciale animato mostra Knuckles ed è ambientato prima degli eventi del gioco. Gioco che viene poi mostrato con un breve gameplay, dove Sonic è intento a schivare (e dare) diversi colpi. Ricordiamo che l’uscita di Sonic Frontiers è prevista per il periodo delle festività natalizie su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere il video intero del Sonic Central.