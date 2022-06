Hearts of Iron IV: annuncio espansione By Blood Alone

Paradox Interactive ha annunciato By Blood Alone, prossima espansione per lo strategico a tema bellico Hearts of Iron IV, che aggiunge opzioni storiche alternative e varietà di gioco per tre nazioni: Italia, Svizzera ed Etiopia. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Non è stato svelato il periodo d’uscita.

Questa la descrizione del nuovo contenuto tramite la pagina Steam del gioco:

Crea un nuovo impero, resisti alle aggressioni degli stranieri o mantieniti al limite della neutralità in Hearts of Iron IV: By Blood Alone. Questa nuova espansione per il gioco grand strategy bellico sulla Seconda guerra mondiale di Paradox Interactive aggiunge opzioni storiche alternative e varietà di gioco per tre nazioni, oltre ad altri cambiamenti significativi.

Le caratteristiche di Hearts of Iron IV: By Blood Alone includono quanto segue.

Nuovo albero di obiettivi per l’Italia : segui il percorso storico dell’Italia di Mussolini o riscrivi la storia riassegnando il potere alla monarchia, guidando una rivoluzione comunista o promuovendo la democrazia.

: segui il percorso storico dell’Italia di Mussolini o riscrivi la storia riassegnando il potere alla monarchia, guidando una rivoluzione comunista o promuovendo la democrazia. Nuovo albero di obiettivi per l’Etiopia : cerca di sconfiggere gli invasori italiani nonostante le difficoltà o resisti ai conquistatori stranieri usando le abilità uniche del governo in esilio.

: cerca di sconfiggere gli invasori italiani nonostante le difficoltà o resisti ai conquistatori stranieri usando le abilità uniche del governo in esilio. Nuovo albero di obiettivi per la Svizzera : circondata da Francia, Germania e Italia, la nazione montana della Svizzera trae la sua forza dalla neutralità, trovando un equilibrio tra fazioni in competizione e offerte delle grandi potenze.

: circondata da Francia, Germania e Italia, la nazione montana della Svizzera trae la sua forza dalla neutralità, trovando un equilibrio tra fazioni in competizione e offerte delle grandi potenze. Nuove opzioni per le conferenze di pace : smilitarizza zone della mappa o intere nazioni, fai offerte per le navi ammiraglie delle potenze sconfitte o rivendica il controllo di risorse o fabbriche nemiche come risarcimento.

: smilitarizza zone della mappa o intere nazioni, fai offerte per le navi ammiraglie delle potenze sconfitte o rivendica il controllo di risorse o fabbriche nemiche come risarcimento. Aircraft Designer : progetta e costruisci i tuoi aerei, dagli agili intercettori che privilegiano la velocità ai resistenti bombardieri realizzati per scaricare tonnellate di distruzione dall’alto.

: progetta e costruisci i tuoi aerei, dagli agili intercettori che privilegiano la velocità ai resistenti bombardieri realizzati per scaricare tonnellate di distruzione dall’alto. Medaglie delle unità : un registro dei risultati delle divisioni ti permette di tenere traccia delle loro prestazioni e di assegnare medaglie uniche ai comandanti di divisione per le loro imprese sul campo.

: un registro dei risultati delle divisioni ti permette di tenere traccia delle loro prestazioni e di assegnare medaglie uniche ai comandanti di divisione per le loro imprese sul campo. Interazioni per l’embargo : con nuove interazioni diplomatiche puoi impedire ai nemici di commerciare con il tuo impero, se hanno generato una considerevole tensione a livello mondiale.

: con nuove interazioni diplomatiche puoi impedire ai nemici di commerciare con il tuo impero, se hanno generato una considerevole tensione a livello mondiale. Nuovi modelli di unità : oltre 20 nuovi modelli di unità per Italia, Etiopia e Svizzera.

: oltre 20 nuovi modelli di unità per Italia, Etiopia e Svizzera. Nuovi modelli di aerei : 67 nuovi modelli di aerei.

: 67 nuovi modelli di aerei. 12 nuovi brani musicali.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di By Blood Alone, nuova espansione in arrivo per Hearts of Iron IV.