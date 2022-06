Summer Game Fest: Naughty Dog potrebbe realmente essere all’evento

Nella giornata di ieri vi abbiamo condiviso un folle leak che proponeva la scaletta dell’intero Summer Game Fest Kick off (9 giugno ore 20:00), con tanto di reveal di The Last of Us Remake. Il leak ci è sembrato un tantino esagerato, tanto che a nostro avviso difficilmente assisteremo alla presenza di tutti quei giochi. Eppure, Naughty Dog ha deciso di rincarare la dose!

Come hanno suggerito sul forum Reddit, Josh Scherr (sceneggiatore e narratore presso lo studio) è intervenuto su Twitter commentando un tweet dedicato al Summer Game Fest dove si parlava dei progetti in cantiere di Naughty Dog, ossia The Last of Us Remake (non ancora confermato) e il multiplayer di The Last of Us Part II, con delle emoticon… salvo poi rimuovere il suo tweet.

In molti hanno interpretato questo gesto come un segnale legato alla presenza di Naughty Dog in occasione dello show d’apertura dell’evento, con tanto di annuncio di almeno uno dei progetti in questione. Inoltre, ricordiamo che PlayStation è uno dei partner della manifestazione estiva di Geoff Keighley. Non resta che attendere la giornata di domani per scoprire se tutto ciò verrà confermato o meno. Intanto, ecco il nostro programma completo del Summer Game Fest di quest’anno!