Japanese Rail Sim Journey to Kyoto: in arrivo su PC

Japanese Rail Sim: Journey to Kyoto, attualmente disponibile per PlayStation 4, Switch e 3DS, sbarca anche su PC; Sonic Powered infatti rilascerà il titolo il prossimo 23 giugno, come annunciato dallo stesso sviluppatore. Per quanto riguarda il gioco, trattasi di un titolo di simulazione ferroviaria altamente realistico, ecco infatti quanto recita la pagina su Steam:

Japanese Rail Sim: Journey to Kyoto è un video live – action e il sedile del conducente riprodotto in modo realistico. È un gioco di simulazione ferroviaria in cui puoi sperimentare la guida su vasta scala. Con un facile utilizzo semplicemente azionando la macon e il freno, chiunque può sentirsi libero di sentirsi un pilota. Goditi lo scenario panoramico giapponese con il video live-action!



Dunque il gioco è davvero realistico e tra le sue peculiarità vi sono senz’altro le ambientazioni convincenti e particolareggiate che aumentano il coinvolgimento nell’esperienza di gioco; fondamentale in questo senso sottolineare la bellezza de” Il Tunnel Dell’acero” , famoso per i suoi coloro autunnali. Insomma il gioco ha premesse davvero interessanti e finalmente anche i fruitori da PC potranno testarlo. Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva che avverrà tra pochissimi giorni, nel frattempo se ve lo foste perso, ecco il nostro articolo su cosa è stato mostrato durante Sonic Central.