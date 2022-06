Xenoblade Chronicles 3: il nuovo trailer mostra il mondo di Aionios

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. L’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio. Recentemente sono stati rilasciati dei brevi trailer che mostrano nuove abilità di Noah e Mio.

Nintendo ha rilasciato un nuovo trailer per il prossimo gioco di ruolo Xenoblade Chronicles 3 . Il trailer, soprannominato semplicemente Aionios, offre ampie vedute panoramiche di Aionios, con alcuni dei luoghi che verranno probabilmente visitati durante il gioco, oltre a una rapida occhiata al tipo di nemici che ci si può aspettare da combattere in questi luoghi. Xenoblade Chronicles 3 , presenta un cast principale di sei personaggi giocabili. Ci saranno anche altri personaggi incontrati nel corso della storia che saranno giocabili, ma probabilmente non si uniranno al gruppo principale.

All’inizio di quest’anno, sono state rilasciate diverse clip che mostrano il sistema di combattimento migliorato del gioco . Insieme alla possibilità di passare da un personaggio giocabile all’altro nel mezzo di un combattimento, una nuova meccanica consente ai giocatori di riorientarsi, consentendo loro di ottenere posizioni migliori per gli attacchi posizionali. Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch.