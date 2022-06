The Tomorrow Children Phoenix Edition: ecco quando arriva per PS4

La versione rinnovata del titolo del 2016,The Tomorrow Children: Phoenix Edition, ha finalmente una finestra di lancio per PS4. Il gioco infatti verrà rilasciato per PlayStation 4 più avanti nel 2022 ( con miglioramenti per PlayStation 5), come annunciato dallo stesso sviluppatore Q-Games. Il direttore del gioco,Dylan Cuthbert, ha lasciato una lunga dichiarazione tramite comunicato stampa. Ecco quanto dichiarato:

Oggi segna un giorno incredibilmente speciale per il nostro team qui a Kyoto, poiché riveliamo tutti i dettagli del revival del nostro gioco.The Tomorrow Children: Phoenix Edition sembrava un titolo appropriato per il progetto lungo anni che abbiamo intrapreso per resuscitare The Tomorrow Children per i nostri fan, che non hanno mai rinunciato al gioco anche dopo che è andato offline.Ci siamo concentrati sui miglioramenti per aiutare i nuovi arrivati ​​al gioco, apportato modifiche in base al feedback dei giocatori veterani e aggiunto una serie di nuove isole, oggetti e modi di giocare. Questa ricchezza di modifiche ci ha permesso di riequilibrare il gioco in modi nuovi ed entusiasmanti e non vedo l’ora di visitare le città dei giocatori quando lanceremo entro la fine dell’anno!



Dunque, secondo le parole stesse del direttore del gioco e fondatore della casa sviluppatrice, il gioco sarà ricco di novità ed interessante sotto moltissimi punti di vista; per sapere una data effettiva e precisa bisognerà attendere ma nel frattempo è possibile dare uno sguardo alla panoramica del gioco attraverso la pagina ufficiale di Q-Games. Nel frattempo, lo sapevate che Japanese Rail Sim: Journey to Kyoto è invece in arrivo su PC?