Yurukill The Calumnation Games: disponibile la demo

Yurukill: The Calumnation Games è un titolo sparatutto in stile narrativo sviluppato da G.rev e pubblicato da IzanagiGames. Basato su una storia originale di Homura Kawamoto, catapulterà il giocatore in un’esperienza di gioco altamente coinvolgente in cui si dovrà dimostrare la propria innocenza ed ora è finalmente disponibile una demo! Ecco quanto recita la sinossi ufficiale:

Sei stato falsamente accusato di un crimine che non hai commesso e dovrai pagare con la tua vita,a meno che tu non riesca a provare la tua innocenza. Salta nel sistema BR (Brain Reality)e prendi il controllo del tuo Yurukill Fighter per combattere per la tua salvezza!



Per avere una panoramica più approfondita del gioco basta visitare il sito ufficiale ;il titolo è in arrivo il prossimo 5 luglio per PlayStation5, PlayStation4, e Nintendo Switch ma nel frattempo, grazie a questa demo, sarà già possibile dare uno sguardo più approfondito al gioco. In fondo a questo articolo il trailer di annuncio della demo