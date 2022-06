MX vs ATV Legends: ecco il primo gameplay trailer

THQ Nordic e Rainbow Studios hanno pubblicato un primo gameplay trailer dove vengono mostrate bici, fruste, salti, ATV, solchi, attrezzatura, curve strette e terra che i giocatori possono utilizzare quando sarà disponibile MX vs ATV Legends che uscirà il 28 giugno. I giocatori si faranno strada verso la vittoria su moto, ATV e UTV in MX vs ATV Legends per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

Caratterizzato da nuovi e imponenti ambienti open world come la costa della California, il gioco invita i concorrenti a ritagliarsi il proprio percorso verso il podio con una scelta di giocatori senza precedenti, comprese opportunità di sponsorizzazione ed eventi speciali su invito. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Il titolo e può essere preordinato presso il negozio Microsoft o Playstation e Steam. Di seguito una panoramica del titolo:

Conquista la vittoria su due ruote, ATV e UTV in MX vs ATV Legends! Include nuovi ambienti open enormi e una modalità Carriera che riproduce i rischi e le ricompense di far parte dell’élite mondiale dei professionisti della corsa. Diventa una leggenda delle corse fuoristrada. Questo è il tuo momento!

Caratteristiche

Gare per 2 giocatori in split screen e modalità online f ino a 16 giocatori con gameplay a squadre.

con gameplay a squadre. Affrontate la nuova modalità Carriera , in cui ogni scelta vi porterà su percorsi differenti, con diverse opportunità di sponsorizzazione ed eventi speciali a inviti .

, in cui ogni scelta vi porterà su percorsi differenti, con diverse opportunità di sponsorizzazione ed . Scoprite l’inedita modalità Tracciati per gare all’aperto ad alta intensità. Ogni turno presenta delle sorprese, che mettono alla prova il vostro stile di guida in modi nuovi.

per gare all’aperto ad alta intensità. Ogni turno presenta delle sorprese, che mettono alla prova il vostro stile di guida in modi nuovi. Personalizzate il tuo personaggio e i veicoli con i pezzi e le attrezzature più recenti dei produttori leader nel mondo delle gare fuoristrada.

MX vs ATV Legends arriverà il 28 giugno 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.