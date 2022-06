F1 Manager 2022: svelati i requisiti di sistema

F1 Manager 2022 è un gioco di strategia e simulazione di Frontier Developments in arrivo questa estate. Il titolo permetterà al giocatore di vestire i panni del manager allo scopo di guidare la propria squadra verso la vittoria in pista. Il titolo è in arrivo non solo per console ma anche per PC, e visto che è attivo il pre-order è trapelata qualche in informazione in più, compresi i requisiti di sistema che vi mostriamo di seguito:

Requisiti minimi F1 Manager 2022

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i5-4590 o AMD FX-8370

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 960 o AMD R9 280x (3GB VRAM)

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati per F1 Manager 2022

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10, 11 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 7 2700

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1080 o Radeon RX 580 (4GB VRAM)

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Fatta eccezione per alcune, specifiche immagini, il titolo non è particolarmente impegnativo; il gioco è in arrivo per PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 e PS5 il 30 agosto 2022 ed è possibile dare uno sguardo più approfondito sia su Epic Games Store che su Steam.