Klonoa Phantasy Reverie Series: due nuovo trailer mostrano i miglioramenti grafici

Klonoa Phantasy Reverie Series si avvicina alla sua uscita e sono già disponibili due trailer che mettono a confronto ogni remake del gioco con la sua precedente versione. Questo nuovo video, che mostra cinematiche e gameplay, dai personaggi ai fondali, presenta una versione completamente aggiornata dell’amato mondo di Klonoa.

Il titolo Klonoa: Door to Phantomile viene confrontato con la sua versione del 2008 per Nintendo Wii, mentre la grafica il gioco Klonoa 2: Lunatea’s Veil viene messa a confronto con la sua versione del 2001 per PlayStation 2. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Klonoa Phantasy Reverie Series ripropone Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil, in un’unica collezione rimasterizzata per vecchi e nuovi fan. Intraprendi un viaggio avventuroso per salvare il mondo.

Pubblicato per la prima volta da Namco nel 1997, Klonoa è un gioco di piattaforme a scorrimento orizzontale ambientato in un vivace mondo ricco di personaggi variopinti. Vesti i panni di Klonoa e affronta un viaggio per salvare Phantomile. Per celebrare l’eccezionale 25° anniversario della serie, Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil sono stati rimasterizzati e inclusi nella collezione KLONOA Phantasy Reverie Series, in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

La grafica è stata elegantemente rinnovata, mentre il celebre mondo di Klonoa e il classico gameplay del titolo sono riproposti fedelmente. Le versioni rimasterizzate presentano inoltre un livello di difficoltà regolabile, per consentire ai nuovi arrivati di tuffarsi a capofitto nell’azione e ai fan storici della serie di riprendere familiarità.

Caratteristiche

Due giochi in uno : un’unica collection che racchiude due indimenticabili titoli.

: un’unica collection che racchiude due indimenticabili titoli. Remastering dell’anniversario : i giocatori possono godersi una grafica migliorata in 4K e 60 FPS.

: i giocatori possono godersi una grafica migliorata in 4K e 60 FPS. Gameplay indimenticabile: correte, saltate e usate il vostro Anello Eolo per afferrare e lanciare i nemici.

Klonoa Phantasy Reverie Series sarà disponibile dall’8 luglio per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.