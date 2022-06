The Last of Us: il remake si chiamerà “Part I”? Spunta anche la data

Continuano ad intensificarsi le voci che vorrebbero non solo l’esistenza di The Last of Us Remake, ma anche quelle legate alla sua presenza durante il Summer Game Fest Kick off. In queste ore però, gli aggiornamenti sul titolo di Naughty Dog si fanno sempre più concreti, con l’informatissimo insider “The Snitch” che l’ha sganciata grossa! Per chi non lo conoscesse, l’insider di recente ha preso in pieno la data e gli annunci dell’ultimo State of Play di Sony Interactive Entertainment.

Stando alle informazioni emerse, il nome del gioco sarebbe The Last of Us Part I, con tanto di data d’uscita impostata nel 2 settembre 2022, ossia subito dopo il mese di agosto. Dunque, tutto ciò confermerebbe di fatto l’imminente annuncio e il reveal del remake targato Naughty Dog proprio durante l’evento d’apertura del Summer Game Fet.

PART 1 – 02.09.2022

🎮/💻 — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

The Snitch è un leaker/insider abbastanza novizio, ma già molto apprezzati dall’industria videoludica. Il buon Tom Henderson ha infatti dato per buono il suo tweet legato all’esistenza di Overdose, nuovo gioco horror in sviluppo presso Kojima Productions.