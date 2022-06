One Piece Odyssey sarà presente al Summer Game Fest con un nuovo trailer

Bandai Namco e ILCA hanno annunciato One Piece Odyssey all’inizio di quest’anno, promettendo un nuovo JRPG ambientato nell’amato universo di One Piece con una storia completamente nuova da raccontare e che vanta nuovi personaggi e design di mostri prodotti da Eiichiro Oda e nuova musica da Motoi Sakuraba. Anche se non abbiamo sentito o visto molto del gioco dal suo annuncio iniziale, le cose cambieranno presto.

È stato confermato che One Piece Odyssey riceverà un nuovo trailer in anteprima mondiale che offre un nuovo look esclusivo al Summer Game Fest Kickoff Live del 9 giugno. Il Summer Game Fest Kickoff Live promette di essere uno spettacolo lungo e ricco , con una durata compresa tra un’ora e mezza e due ore. Diversi giochi sono già stati confermati per lo show, inclusi titoli importanti come Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, Gotham Knights, Cuphead: The Delicious Last Course, Warhammer 40K: Darktide, il nuovo RTS di Frost Giant e molti altri.

Di seguito una panoramica del nuovo JRPG di One Piece:

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta.

L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente. Ma in agguato ci sono le forze spietate della natura, i terribili nemici.

Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE.

One Piece Odyssey è previsto per il lancio nel 2022 suPlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.