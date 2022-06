Minecraft: un nuovo gioco è in fase di sviluppo?

Minecraft ha da poco ricevuto The Wild Update, il quale ha introdotto interessanti novità ( come le rane ed i girini), ma questo titolo non smette di far parlare di sè; questa volta a prendere la parola è l’ex conduttore di Giantbomb Jeff Gerstmann, il quale la scorsa notte ha parlato su Twitch del titolo in questione, dichiarando non solo che un nuovo gioco del franchise potrebbe essere in lavorazione ma anche che, questa volta, si tratterebbe di un titolo di strategia in tempo reale. Ma ecco quanto dichiarato:

Non so se questo è qualcosa che verrà annunciato all’evento di Microsoft, ma c’è un nuovo spin-off Microsoft in lavorazione..Sembra che Microsoft lo stia testando e lo stia pubblicando con un nome in codice..Dalle descrizioni di base, e ho avuto modo di vederne un paio di screenshot, sembra un gioco di strategia in tempo reale, una sorta di RTS. Ma la differenza è che stai controllando un’unità in stile Steve sul campo e ordinando le tue unità in una visuale in terza persona. E stai affrontando Piglins e avrà una storia, filmati e tutte queste altre cose.



Dunque, secondo quanto dichiarato da Gerstmann il ” nuovo” Minecraft potrebbe essere addirittura annunciato durante l’ormai imminente Xbox di Microsoft e Bethesda Showcase. L’insider, inoltre, non ha specificato quale studio stia lavorando al progetto, anche se è molto probabile non si tratti dello stesso che è al lavoro su un altro spin-off strategico 4X precedentemente trapelato (in progettazione presso Ashes of the Singularity studio Oxide Games) e tutt’ora segreto. Gli spin-off di Minecraf non sono una novità, alcuni continuano a ricevere aggiornamenti, ed è proprio per questo motivo che è facile ipotizzare che questa notizia possa poi risultare veritiera; d’altronde manca davvero poco all’evento e dunque basterà aspettare solo pochi giorni per confermare o smentire l’insider.