The Callisto Protocol: svelati i requisiti di sistema

Il gioco horror di sopravvivenza, The Callisto Protocol ( potete leggerne di più qui) , è in arrivo da Striking Distance Studios e KRAFTON e grazie al fatto che il titolo è in pre order in alcuni negozi, è possibile dare uno sguardo ai requisiti di sistema per PC, anche se solo in maniera parziale. Eccoveli di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 4 Core

Memoria: 8 GB di RAM

DirectX: versione 11

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: AMD Athlon 5350 (6 core disponibili)

Memoria: 8 GB di RAM

DirectX: versione 12

Ovviamente è evidente sin da un primo sguardo che questi dati sono incompleti, non ci sarebbe da stupirsi se questi venissero poi cambiati in concomitanza con il lancio. Vi è la possibilità di dare uno sguardo al titolo tramite la sua pagina ufficiale su Steam, nel frattempo vi ricordiamo che The Callisto Protocol arriverà su PC , PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series S e Series X il 2 dicembre 2022 .