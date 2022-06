Deliver Us Mars: data d’uscita e nuovo trailer

Annunciato al Future Games Show di marzo, Deliver Us Mars ha ora una data d’uscita ufficiale. Frontier Foundry, l’etichetta dei giochi di Frontier Developments, ha infatti rivelato oggi che l’avventura fantascientifica sul pianeta rosso sviluppata da KeokeN Interactive sarà disponibile dal 27 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Al momento del lancio, il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme a un prezzo di vendita consigliato di 29,99 euro, mentre la Deluxe Edition, per il solo PC, contenente il gioco base e la colonna sonora originale, sarà disponibile a un prezzo di vendita consigliato di 34,99 euro. I giocatori possono preordinare qualsiasi versione del gioco da oggi fino al lancio e ricevere uno sconto del 10%.

I giocatori su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono aspettarsi un’esperienza migliorata con ombre e riflessi in ray-tracing in tempo reale, mentre altre funzionalità specifiche per le console saranno svelate prima del lancio.

Deliver Us Mars farà oltretutto parte del livestream del PC Gaming Show di domenica 12 giugno, dove verrà presentata per la prima volta l’attrice che interpreta Kathy Johanson.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer, che potete vedere qui sotto, mentre qui potete vedere il primo dev diary degli sviluppatori pubblicato il mese scorso. Sotto ancora, potete vedere un serie di nuovi screenshot.