Planet Zoo: in arrivo il pack Salvaguardia

Frontier Developments ha annunciato la data d’uscita del prossimo DLC per Planet Zoo: il pack Salvaguardia sarà disponibile dal 21 giugno, e per l’occasione ne è stato pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il nuovo contenuto fa scoprire il ruolo che ricoprono gli zoo nella salvaguardia del pianeta, con 5 animali in pericolo: il cavallo di Przewalski, il leopardo dell’Amur, l’orice dalle corna a sciabola, il siamango e l’axolotl.

Queste le caratteristiche del pack, nella descrizione della pagina Steam del gioco:

“Scegliete un futuro più sostenibile usando più di 150 elementi dello scenario ispirati alla reintroduzione in natura e alla gestione delle risorse naturali. Create un rifugio con piante selvatiche e appezzamenti coltivati grazie ai nuovi elementi dello scenario. Costruite meravigliosi habitat ed edifici con materiali ecologici. Affrontate una nuova sfida con il Centro di accoglienza per animali selvatici Turtle Rock e salvate gli animali in difficoltà.

5 ANIMALI IN PERICOLO

Date una casa a cinque specie in pericolo provenienti da tutto il mondo: il cavallo di Przewalski, il leopardo dell’Amur, l’orice dalle corna a sciabola, il siamango e l’axolotl. Le organizzazioni per la salvaguardia si stanno impegnando per aiutare questi fantastici animali e contrastare il cambiamento climatico, il bracconaggio e la degradazione dell’habitat.

Non perdetevi i nuovi comportamenti. I siamanghi possono riunirsi ed emettere insieme dei versi simili a un coro e usare le loro lunghe zampe per dondolarsi tra le strutture metalliche. I vostri visitatori adoreranno questi simpatici gibboni!

OLTRE 150 ELEMENTI DELLO SCENARIO

Rendete i vostri zoo più sostenibili con una serie di elementi ecologici e piante dai colori vibranti. Posizionate grandi ninfee, girasoli ondeggianti, alberi di fico carichi di frutti ed eleganti pini coreani, e scegliete tra una serie di edifici ecologici che vanno da capanni costruiti con legno sostenibile a rimesse di vetro riciclato. Aggiungete un tocco di autenticità e celebrate il lavoro che si svolge nei vostri zoo con attrezzi realistici come forconi, carriole, tubi da irrigazione e scope.

UN NUOVO SCENARIO

Il Centro di accoglienza per animali selvatici Turtle Rock ha bisogno di voi. In questa struttura, ispirata al meraviglioso parco nazionale Gorkhi Terelj in Mongolia, il vostro obiettivo principale è salvare, allevare, studiare e rilasciare in natura quante più specie possibile. Alimentate i vostri zoo utilizzando energie rinnovabili, aumentate la diversità della flora e insegnate ai visitatori l’importanza della sostenibilità. Siete pronti ad affrontare la sfida?”

Qui sotto potete vedere il trailer del pack conservazione di Planet Zoo. Sempre riguardo a Frontier Developments, ricordiamo che poco fa è stata annunciata la data d’uscita di Deliver Us Mars.