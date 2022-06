The Cycle Frontier: da oggi 8 giugno la pre-season in free-to-play su Steam ed Epic Games Store

La Pre-Season di debutto di The Cycle Frontier, shooter in prima persona di YAGER, è disponibile in free-to-play, da oggi 8 giugno, su Steam ed Epic Games Store.

Si può sperimentate un mix adrenalinico e ad alto rischio di azione PvE e PvP, da soli o con gli amici, in un mondo sci-fi caratterizzato da mappe interattive e matchmaking senza soluzione di continuità. La Pre-Season è l’occasione perfetta per immergersi nell’universo di The Cycle: Frontier prima dell’uscita della Season 1, il 22 giugno, e scoprire tutti gli oggetti e le ricompense in arrivo con la nuova edizione del Fortuna Pass.

Il lancio della Pre-Season di The Cycle: Frontier introduce migliorie e aggiornamenti realizzati sulla base dei feedback ricevuti dagli oltre 900 mila giocatori che si sono uniti alla community durante gli eventi alpha e beta.

Con l’inizio della Pre-Season, YAGER introduce anche i Welcome Pack, acquistabili in-game con il 25% di sconto sul prezzo finale. Quattro i pacchetti già acquistabili: Initiate Pack, Professional Pack, Specialist Pack ed Elite Pack. Ogni pacchetto include skin uniche per armi e personaggi più una considerevole quantità di Aurum, Kmarks ed equipaggiamento.

Non sarà effettuato alcun reset prima dell’inizio della Season 1 (il 22 giugno), e i giocatori potranno così mantenere inalterati i progressi fatti durante la Pre-Season.

Per maggiori informazioni su The Cycle Frontier, potete visitare il sito ufficiale. Qui sotto il trailer, sotto ancora alcuni screenshot.