Techland ha annunciato che la Dying Light Definitive Edition arriva domani 9 giugno su tutte le piattaforme in forma digitale, ad eccezione della versione per Nintendo Switch uscirà in un secondo momento, sia in digitale che fisico.

Queste le dichiarazioni degli sviluppatori:

Dying Light è stato un’avventura fantastica. Siamo incredibilmente orgogliosi dei fantastici 7 anni di supporto che ha ricevuto. Siamo anche consapevoli, tuttavia, del fatto che l’enorme numero di aggiornamenti e DLC rilasciati per il nostro gioco potrebbe scoraggiare sia i nuovi giocatori che quelli abituali. Non vogliamo farvi perdere una singola parte dell’intera esperienza di Dying Light. Ecco perché siamo orgogliosi di presentarvi Dying Light: Definitive Edition! Quest’edizione definitiva uscirà in anteprima il 9 giugno! Sarà disponibile con uno sconto enorme, fino a -70%!

La Definitive Edition è composta dal gioco principale e da tutti i 26 DLC (inclusi gli skin budle e i pacchetti di espansione). Si tratta del modo migliore per sperimentare l’enorme quantità di contenuti e tutto l’amore che il team polacco ha riversato in questi 7 anni.

E non è tutto. Per le due settimane successive all’uscita della Definitive Edition, verrà regalato il DLC Bundle Harran Tactical Unit (questa offerta sarà disponibile nei negozi seguenti: Steam, EGS, PS, Xbox e GOG).

“Non potremmo essere più felici della nostra fantastica comunità che si è lasciata coinvolgere a pieno dall’esperienza nella città di Harran e ha continuato a motivarci a puntare sempre più in alto. Vorremmo ringraziarvi a dovere per averci permesso di trascorrere tutti questi fantastici anni con Dying Light regalando a ciascuno di voi un DLC gratuito – il Bundle Harran Tactical Unit. Però affrettatevi: si tratta di un’offerta a tempo limitato che sarà disponibile per solo 2 settimane dopo l’anteprima della Definitive Edition!”

Se siete già in possesso della Platinum Edition del gioco verrà aggiornata automaticamente e gratuitamente alla Definitive Edition, potendovi godere così 5 nuovi bundle senza costi aggiuntivi.

Il comunicato si conclude con: