Protodroid DeLTA: annuncio dell’action platform solarpunk

Humble Games ha annunciato ufficialmente Protodroid DeLTA, action-platform ad ambientazione solarpunk in sviluppo da parte di Adam Kareem. Il gioco arriverà su Steam nel 2023, e per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Mostrate al mondo il potenziale dell’intelligenza artificiale in Protodroid DeLTA, un action-platformer 3D veloce e fluido ambientato in un mondo solarpunk pieno di speranza, con un cast variopinto di personaggi da incontrare e boss da sconfiggere.

Benvenuti a Radia

In una visione vibrante del futuro della Terra, il dottor Shelton, robotista di fama mondiale, ha creato uno dei primi protodroidi, un androide iper-avanzato di nome DeLTA con livelli di intelligenza quasi umani. DeLTA è stata creata per “essere il cambiamento” che mostra al mondo la promessa di ciò che l’intelligenza artificiale può diventare, e quindi si propone di dimostrare a un mondo scettico che è più di “un semplice robot”.

Tuttavia, quando una banda di Vyper attacca il laboratorio di Shelton, il dottore è costretto ad attivare le subroutine di combattimento di DeLTA e a dotarla di sistemi di autodifesa. Dopo aver respinto con successo gli aggressori, il Dr. Shelton avvia DeLTA su una nuova strada: difendere la regione dalla crescente minaccia dei Vyper, guadagnarsi la fiducia e l’affetto della città e mostrare al mondo la vera promessa di ciò che l’intelligenza artificiale può diventare.

CARATTERISTICHE DEL GIOCO

Azione platform dinamica in 3D

Sfrutta la straordinaria destrezza e l’arsenale distintivo di DeLTA per superare i livelli più impegnativi. Salta e spara in un gameplay 3D progettato per trasmettere la sensazione di velocità e fluidità dei classici 2D come Mega Man X.

Scoprire un mondo solarpunk

Viaggia attraverso una visione del futuro bellissima, speranzosa ma non utopica, dove l’energia solare è la fonte energetica dominante e l’umanità e la tecnologia coesistono con la natura.

Affrontare le tappe in qualsiasi ordine

Siete voi a decidere come e quando affrontare i Vyper. Scegliete tra una varietà di livelli distintivi, combattete boss pieni di personalità nel loro territorio e rivendicate le loro armi uniche come vostre.

Personaggi vivaci

Scoprite i retroscena e le storie di un cast eterogeneo di Maestri Vyper, robotici rivali e Protodroidi che operano secondo un codice diverso.

Ricerca di potenziamenti nascosti

Potenziate le capacità di DeLTA cercando dappertutto i potenziamenti e le tecniche della lama, individuando il vostro compagno protodroide AnnDROID in ogni livello.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Protodroid DeLTA.