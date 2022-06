Nintendo Direct previsto per il 15 giugno?

I grandi eventi in programma non mancano di certo, ma l’unica grande assente di questa lunga lista è stata finora Nintendo. Il colosso giapponese organizza tradizionalmente un grande Nintendo Direct a giugno di ogni anno e molti hanno atteso con il fiato sospeso che l’azienda annunciasse lo show di quest’anno, anche se finora non è stato fatto alcun annuncio.

Ebbene, come molti avevano previsto, sembra che un Nintendo Direct sia ancora in programma. Recentemente, un utente di Reddit ha condiviso l’immagine di un’e-mail ricevuta dallo sviluppatore di un gioco di prossima uscita. L’utente, che dice di essere un creatore di contenuti, ha eliminato i dettagli dallo screenshot per nascondere a quale gioco si riferisse l’e-mail, ma altri utenti di Reddit sono riusciti a capire che si tratta di Neon White, lo sparatutto in prima persona di Angel Matrix e Annapurna Interactive, in uscita per Switch e PC a “inizio estate”, come da precedenti trailer.

È interessante notare che l’e-mail menziona che qualsiasi copertura del gioco è vietata fino al 15 giugno, alle 9 del mattino. Si presume che a quell’ora si terrà un Nintendo Direct, durante il quale verrà annunciata l’uscita di Neon White. Considerando l’esclusività del gioco per Switch, ciò avrebbe senso.

I moderatori di Reddit, per quanto possa valere, hanno potuto verificare che l’utente ha effettivamente ricevuto questa e-mail. Questo non prova necessariamente l’arrivo di un Nintendo Direct, ovviamente, ma in caso contrario si tratta di un’interessante coincidenza di tempi.

In ogni caso, se il Nintendo Direct è imminente, l’annuncio non dovrebbe essere lontano. In genere, però, Nintendo annuncia le sue presentazioni Direct due giorni prima della loro messa in onda, quindi potremmo dover aspettare la conferma fino alla prossima settimana. Restate sintonizzati fino ad allora per ulteriori aggiornamenti.