Fire Emblem Warriors Three Hopes: disponibile la demo

I destini di tre grandi poteri vengono svelati in Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch. I giocatori guideranno un mercenario destinato a svanire dalle pagine della storia fino al destino finale. Il gioco completo verrà lanciato il 24 giugno, ma una demo gratuita è già disponibile nel Nintendo eShop.

Nella demo, i giocatori assumono il ruolo di un mercenario solitario in cerca di risposte dopo aver subito una brutale sconfitta per mano del misterioso Demone Ashen. Insieme a Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses, possono guidare i loro compagni in battaglie su larga scala in tempo reale che fondono la strategia della serie Fire Emblem con un gameplay ricco di azione in stile Warriors.

Combo coreografiche e potenti abilità speciali possono essere utilizzate contro orde di nemici nella demo, che va dall’inizio del gioco fino ai primi tre capitoli. Avrà il sopravvento chi prenderà il comando del campo di battaglia e utilizzerà il know-how tattico. La demo supporterà anche la modalità cooperativa locale per due giocatori. Inoltre, al lancio del gioco, i progressi potranno essere trasferiti al gioco completo.

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il protagonista si ritrova rapidamente coinvolto in un conflitto crescente che determinerà il futuro di Fódlan dopo essersi allineato con uno dei tre leader della casa. La casa scelta condurrà i giocatori attraverso una varietà di storie drammatiche, ognuna con un risultato diverso. Dopo aver acquistato il gioco completo, sarà possibile stringere ulteriormente le relazioni tra i personaggi, vivere combattimenti epici e svelare ogni percorso divergente e una trama avvincente mentre si combatte per plasmare il destino di Fódlan.

Una demo di Fire Emblem Warriors: Three Hopes è ora disponibile per Nintendo Switch nel Nintendo eShop. I giocatori possono già provare i primi tre capitoli del gioco e portare avanti i loro progressi prima del lancio del gioco completo il 24 giugno.