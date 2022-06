Xbox Showcase: Perfect Dark e Fable non ci saranno

A pochi giorni dalla presentazione di Xbox Showcase, Microsoft sta gestendo una nave serrata senza molte perdite. Anche se non è chiaro cosa verrà mostrato alla presentazione, abbiamo un’idea di cosa non ci sarà. Secondo quanto riferito, sia Fable che Perfect Dark non si sono presentati. La parola viene da Jeff Grubb, il noto giornalista videoludico, il quale ha affermato la cosa. Nel suo programma settimanale di notizie, Grubb ha detto che, a differenza dello spettacolo dell’anno scorso, quando conosceva in anticipo tutti gli eventi Xbox, quest’anno è effettivamente all’oscuro. Quello che sa, dice, è che i due riavvii di alto profilo, ovvero Fable di Playground Games e Perfect Dark del nuovo studio The Initiative, non verranno mostrati.

Tale assenza approfondisce ulteriormente le domande su ciò che verrà mostrato su Xbox. Ci aspettiamo di vedere Starfield e Redfall, dal momento che Bethesda ha promesso che “tuffo profondo” li guarderà presto entrambi quando sono stati ritardati contemporaneamente il mese scorso. Ma quel ritardo significa anche che non fa parte della lista di giochi autunnali di Microsoft, quindi non sappiamo di grandi esclusive previste per quest’anno. Resta da vedere se ciò cambierà con la presentazione o se Microsoft si appoggerà invece a terze parti per questo autunno. Xbox sta condividendo la fatturazione più alta con Bethesda per l’evento, dopo aver acquisito lo studio l’anno scorso. Da allora, Microsoft ha puntato gli occhi su nuovi obiettivi di acquisizione, incluso un accordo in sospeso per acquisire Activision Blizzard tra i problemi legali in corso riguardanti la cultura aziendale di Activision. Xbox e Bethesda Showcase è previsto per il 12 giugno, e pertanto vi ricordiamo di esserci per guardare l’evento!