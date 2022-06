Soul Hackers 2: nuovo trailer per il gioco

Fresco di dettagli sulla Collector’s Edition, Atlus ha rilasciato un nuovo trailer per Soul Hackers 2. È piuttosto ricco di storie e sembra suggerire che il Soul Hacking del protagonista Ringo faccia qualcosa di più che riportare le persone dalla morte.

I preordini per la versione digitale del gioco iniziano dal 9 giugno in Giappone con il costume di Persona 5 e i set di musica di sottofondo offerti come bonus gratuito. L’edizione digitale del 25° anniversario è disponibile anche per 15378 yen (approssimativamente 106 euro) e include Ai-ho DLC e versioni digitali dell’album musicale e del libro del 25° anniversario. I preordini di Steam iniziano dal 10 giugno e una Digital Deluxe Edition può essere acquistata per 11550 yen (approssimativamente 80,25 euro). Ciò include DLC come “Denaro aggiuntivo, incenso ed EXP All-in-one” e “Scenario aggiuntivo: numeri perduti” (che presenta un nuovo personaggio). La Digital Premium Edition costa 14.630 yen (approssimativamente 102,32 euro) e include quanto sopra insieme a “Costumi aggiuntivi all-in-one e set di musica di sottofondo”, “Set di demoni aggiuntivi all-in-one”, DLC Ai-ho e altro ancora. I dettagli sulla data di uscita mondiale devono ancora essere confermati. Atlus sta anche pianificando ulteriori DLC come costumi e musica di sottofondo da Devil Summoner: Soul Hackers insieme ad altri titoli. Stanno arrivando anche demoni più potenti che possono essere fusi come Masakado. Ancora più DLC sono in lavorazione, quindi resta sintonizzato per maggiori dettagli in seguito. Soul Hackers 2 uscirà il 26 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.