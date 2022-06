Call of Duty Modern Warfare II: mostrato ufficialmente il titolo

Activision Blizzard e Infinity Ward hanno finalmente svelato Call of Duty Modern Warfare II con un trailer di debutto davvero fenomenale. Il trailer di rivelazione completo mostra un montaggio dei set della campagna, in cui l’iconica Task Force 141 si mette al lavoro con “Wherever I May Roam” dei Metallica per creare l’atmosfera degna della saga storica. Il Capitano Price della Task Force 141, Simon “Ghost” Riley, Kyle “Gaz” Garrick, John “Soap” MacTavish e il colonnello Alejandro Vargas appena introdotto fanno tutti la loro apparizione per la grande rivelazione. Activision ci ha dato una prima occhiata al gioco, in cui possiamo osservare non solo la campagna, ma anche la modalità multiplayer. Lo sviluppatore ha anche spiegato perché Call of Duty Modern Warfare II è stato soprannominato l’inizio di una “nuova era” di Call of Duty e ha brevemente toccato ciò che i giocatori possono aspettarsi per il futuro di Call of Duty.

Dopo aver dato tutte queste novità sul titolo, hanno comunicato che uscirà il 28 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco è anche confermato per tornare su Steam, ed è confermato ad un prezzo di 69,99 euro. Il preordine di Modern Warfare II garantirà l’accesso anticipato all’imminente open beta del gioco, ma le date effettive non sono ancora state annunciate. Ancora più informazioni sul gioco verranno rivelate il 9 giugno, con un “livello di gioco in anteprima mondiale” programmato durante l’evento Summer Game Fest. Inoltre, ecco le voci e i dettagli che sappiamo finora sul Warzone 2 recentemente confermato.

Questo grande reboot storico sarà una diretta continuazione di Call of Duty Modern Warfare del 2019, in cui hanno ricreato le vicende della campagna con una qualità grafica davvero sensazionale, e siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti.

Potrete seguire su Gamesvillage l’evento del Summer Game Fest quando verrà mostrato domani al completo su Twitch.