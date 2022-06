Marvel’s Midnight Suns ci sarà al Summer Game Fest

2K Games e Firaxis hanno confermato che Marvel’s Midnight Suns apparirà alla vetrina del Summer Game Fest di domani, alle 20:00 in punto di sera. Ciò segue le voci di corridoio di un nuovo trailer e l’annuncio della data di uscita a giugno. La storia vede le forze del male sollevare Lilith, che cerca di far rivivere il suo maestro Chthon, il Primo Demone. Nei panni del cacciatore, dovrete allearvi con i Midnight Suns e vari eroi di The Avengers, X-Men e Runaways per combattere questa minaccia. Oltre a portare gli eroi in missione, potrete anche creare legami con loro nella vostra base, l’Abbazia, e sbloccare nuove abilità.

A seguito della controversa rivelazione del suo combattimento basato sulle carte, e dopo essere stato rimandato, secondo quanto riferito, Marvel’s Midnight Suns ha subito un rinnovamento. Quanto sarà significativo questo rimarrà da vedere, quindi rimanete sintonizzati. Un recente leak del giornalista Nils Ahrensmeier ha anche indicato una data di uscita il 6 ottobre con tre edizioni, Standard, Enhanced e Legendary, con skin diverse per ogni personaggio. Restate sintonizzati per maggiori dettagli alla rivelazione di domani.

C’è ancora molto da vedere per il titolo, ma siamo certi che sarà un ottima entrata nell’universo dei supereroi Marvel e si rivelerà un ottimo gioco.