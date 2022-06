God of War Ragnarok: smentiti i rumor su un possibile rinvio

Tra il fatto che lo sviluppatore ha ribadito che l’uscita è prevista per quest’anno e la finestra del quarto trimestre del 2022, secondo una recente modifica del backend di PlayStation Network, sembrava che God of War Ragnarok fosse sulla buona strada. Tuttavia, Gamereactor Spagna ha riportato un ritardo al 2023, come riferito da diverse fonti europee.

In risposta a ciò, Jason Schreier di Bloomberg ha dichiarato su Resetera:

È difficile provare con certezza un negativo, ma qualcuno che potrebbe sapere di prima mano mi ha appena detto che non ha sentito parlare di uno slittamento al 2023, così come qualcun altro che potrebbe sapere di seconda mano.

Considerata la sua risposta all’inizio dell’anno sul fatto che un ritardo non ci sarebbe stato, questo dovrebbe essere una rassicurazione per i fan.

Tuttavia, se questo non bastasse, Pyro su Twitter ha notato che la pagina del PlayStation Store per il gioco è stata recentemente aggiornata. L’ultima volta che è successo è stato con Final Fantasy XVI, un giorno prima del recente State of Play dove è stato presentato un nuovo trailer. Il titolo potrebbe essere tra i presenti della Summer Game Fest, quindi aspettiamo ulteriori dettagli nei prossimi giorni.