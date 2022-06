Ghostbuster VR verrà lanciato per PS VR2

Ghostbuster VR, il gioco d’avventura cooperativo, precedentemente fu annunciato solo per Quest ma le cose stanno per ricevere una notevole svolta. A svelare tale cambiamento è lo sviluppatore nDreams, il quale ha realizzato il titolo in collaborazione con Sony Pictures Virtual Reality e Ghost Corpos. Il titolo sugli acchiappa fantasmi forse più iconici e famosi della storia, verrà lanciato per PlayStation VR2 insieme alla sua versione Quest.

Per quanto riguarda le dinamiche di gioco è importante sottolineare che sarà possibile giocare anche da soli e non necessariamente in squadra ( con un massimo di tre giocatori in cooperativa); lo scopo del gioco sarà quello di gestire il quartier generale e di, per l’appunto, acchiappare i fantasmi piazzando trappole ed usando ingegnosi stratagemmi al fine di risolvere un intricato mistero.

Purtroppo non abbiamo ancora una data di uscita effettiva e precisa, tuttavia però gli appassionati possono dare uno sguardo alle dinamiche del gioco attraverso la pagina ufficiale nDreams. Non ci resta che aspettare ulteriori notizie direttamente dalla casa sviluppatrice.