Razer Kishi V2: il controller mobile che ridimensiona il gaming portatile

Razer Kishi V2 viene ufficialmente lanciato per Android, ad annunciarlo Razer stesso, leader globale nel lifestyle gaming. Versione migliorata del suo predecessore, viene confermato anche lo sviluppo per Iphone entro la fine dell’anno. I nuovi aggiornamenti al controller comportano diverse migliorie, a partire dai nuovi controlli tattili tramite microswitch che apportano, di conseguenza, migliorie all’hardware.

Viene implementato il nuovo pulsante share che consente di acquisire rapidamente le schermate di gioco e di condividerle poi tranquillamente sui propri social, introdotti anche due nuovi pulsanti multifunzione; il tutto comporterà sicuramente un device migliorato al fine di ottenere le massime prestazioni su mobile. Ecco quanto dichiarato da Richard Hashim, Head of Mobile & Console Division di Razer:

Razer Kishi ha introdotto un nuovo concetto di controllo di livello console per il mercato del mobile gaming, e siamo entusiasti che Kishi V2 stia portando avanti questa esperienza a 360°.Grazie alla tecnologia all’avanguardia che abbiamo integrato nel Kishi V2, i gamer possono ora godersi lo stesso ‘look and feel’ dei loro giochi preferiti per console e PC ovunque vadano, senza perdere un colpo.