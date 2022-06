Stray: annunciata l’edizione fisica per PS5

Stray continua a far parlare di sè, dopo la data di uscita ufficiale rivelata durante lo State Of Play dello scorso 2 giugno, il distributore iam8bit annuncia ufficialmente l’edizione fisica del gioco. La copia fisica, inoltre, includerà sei carte artistiche a colori.

Il titolo permetterà al giocatore di vestire i panni di un gatto alla ricerca della propria casa, le ambientazioni sono interessanti poichè il tutto è ambientato in una città futuristica e cibernetica apparentemente intaccata da una profonda corruzione. Sarà appunto compito del giocatore intercalarsi in questo contesto e intraprendere questo viaggio nei panni del felino.

Ovviamente è possibile dare uno sguardo più dettagliato a titolo grazie alla sua pagina ufficiale su Steam;il gioco uscirà in digitale per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 19 luglio. Sarà anche disponibile tramite PlayStation Plus Extra.