Tour de France 2022 e Pro Cycling Manager 2022 sono finalmente disponibili

Nacon e Cyanide Studio sono lieti di annunciare l’uscita dei loro acclamati giochi

di simulazione ciclistica: Tour de France 2022, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Pro Cycling Manager 2022 in esclusiva per PC tramite Steam. NACON è una società del Gruppo BIGBEN creata nel 2019 e concentra 30 anni di esperienza al servizio dei giocatori. Di seguito una panoramica dei titoli:

Pro Cycling Manager 2022 offre un gustoso mix di simulazione sportiva di ciclismo, management e gare in tempo reale. In questo nuovo videogioco, che propone numerose novità, i giocatori devono guidare le loro squadre in cima alle classifiche. Un sistema di creazione dei corridori più realistico, nuovi comportamenti di intelligenza artificiale, un nuovo sistema di rilevamento dei talenti, un’interfaccia migliorata, i giocatori

possono ora godersi 260 gare, 680 tappe e le 70 squadre disponibili, grazie ai 20 anni di esperienza di Cyanide.

La simulazione ciclistica Tour de France 2022 offre ai corridori più competitivi l’;opportunità di provare tutte le 21 tappe ufficiali del Tour de France di quest’anno. Nuove squadre si uniscono al gruppo, come Eolo- Kometa Cycling Team, Caja Rural-Seguros RGA e Uno-X Pro Cycling, mentre una nuova classica, La Primavera Classic, si aggiunge alle 91 tappe disponibili nel gioco. Il verificarsi di incidenti di gara, il sistema di preparazione e il nuovo trattamento dei settori in pavé aumentano ancora di più il realismo. Quest’anno, i giocatori assisteranno all’arrivo di una nuova modalità di gioco, Race of the Moment che permetterà loro di mettere i propri risultati uno contro l’altro ogni settimana per competere per la vetta della classifica mondiale.

Tour de France 2022 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, mentre Pro Cycling Manager 2022 è disponibile su PC tramite Steam.