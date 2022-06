Metal Max Wild West ufficialmente cancellato

Il sequel di Metal Max Xeno: Reborn non è più in produzione, Kadokawa Games ne ha interrotto lo sviluppo e ad annunciarlo è la società stessa. Il sopracitato sequel, Wild West, doveva originariamente essere rilasciato per PlayStation 4 e Switch nel 2022 in Giappone, ma le ultime notizie riguardanti il titolo risalgono a qualche giorno fa dove si annunciava un ritardo nell’uscita( trovate il nostro articolo al riguardo qui).

A parlare è proprio Kadakawa Games in un messaggio ai fan, dove afferma di aver preso questa decisione in seguito alla presa coscienza dello stato di sviluppo del titolo e di alcuni fattori correlati ad esso. Ovviamente dalla dichiarazione non si evince nulla nello specifico, probabilmente ulteriori novità verranno a galla in seguito, purtroppo non possiamo far altro che attendere ulteriori chiarimenti.