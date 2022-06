Project Moorcroft: annunciato programma relativo alle demo per chi ha il Game Pass

In attesa dello showcase di domenica 12 giugno, Microsoft ha pubblicato un post che fa sapere alcune novità relative alla sezione gaming dell’azienda, con alcune delle prossime iniziative che arriveranno, per continuare a fare andare avanti l’universo Xbox: tra queste anche il Project Moorcroft, un programma che offre ai membri di Xbox Game Pass la scoperta di nuove demo di giochi in uscita.

Il programma Project Moorcroft inizierà la sua fase di “lancio” entro il prossimo anno, con l’obiettivo di offrire agli sviluppatori indipendenti di tutto il mondo maggiori opportunità di creare entusiasmo per i loro giochi.

Gli sviluppatori che parteciperanno potranno vedere le performance delle loro demo e ricevere un compenso, consentendo loro di portare la loro creatività su Xbox e di raggiungere un nuovo pubblico con Game Pass.

È stato poi annunciato che, entro la fine dell’anno, i membri di Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare, dal cloud, a giochi selezionati che già possiedono o che hanno acquistato al di fuori della libreria di Xbox Game Pass.

Queste tutte le novità annunciate:

Portare l’app Xbox sulle Smart TV Samsung 2022

Espansione di Xbox Cloud Gaming in altri Paesi

Introduzione di nuove esperienze di gioco in Microsoft Edge e Windows 11

Introduzione di aggiornamenti per i membri di Xbox Game Pass

Introduzione di più opzioni per esprimere se stessi con Xbox Design Lab

Qui sotto il filmato relativo proprio all’Xbox Design lab.