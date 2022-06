Upload VR Showcase: ecco cosa è stato mostrato, c’è anche Among Us

Si è appena concluso l’Upload VR Showcase, evento focalizzato sui giochi con visori della realtà virtuale. Ecco cosa è stato mostrato:

Dopo un breve pre-show, l’evento inizia con Broken Edge, titolo ad ambientazione fantasy in cui sfidarsi a colpi di spada, focalizzato sulla fisica dei movimenti.

Green Hell VR, versione per visori del titolo survivor in cui costruire, craftare e cacciare, si mostra con il suo trailer di lancio, in quanto disponibile da oggi 9 giugno su Steam VR.

Trailer di lancio anche per Zenith: Celestial Throne Update, aggiornamento in arrivo il 16 giugno.

Un altro titolo in cui battagliare in multiplayer, Final Fury, arriverà nel 2023 su tutte le maggiori piattaforme VR.

Il nuovo trailer di Nerf Ultimate Championship, oltre a mostrare le diverse modalità di gioco, annuncia la data d’uscita: sarà disponibile dal 25 agosto su Meta Quest 2.

Parentesi Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in VR del gruppo globale Koch Media Group, che durante l’evento ha mostrato il Pantera Pack per il gioco musicale VR Unplugged, il gioco di combattimento in prima persona Hellsweeper VR di Mixed Realms su Meta Quest 2, oltre ad occuparsi della pubblicazione del titolo VR di DevilCow’s, PathCraft, puzzle platform ispirato ai classici degli anni ’90.

Hellsweeper, in arrivo su Meta Quest 2 con i suoi combattimenti brutali a colpi di lama, e non solo.

Unplugged Pack Pantera, con le canzoni “Cowboys from hell”, “Cemetery gates”. ‘, ‘Becoming’ e ‘I’m Broken’.

PathCraft, trailer di annuncio del mondo vibrante e artigianale in cui si giocacon i blocchi per completare enigmi sempre più complessi.

L’invetigativo Dyschronia Chronos Alternate di Izanagi Games arriva durante questo 2022 su Meta Quest 2.

Stride e il suo parkour si mostra con l’aggiornamento per il multiplayer disponibile da oggi 9 giugno.

Dai creatori di Warplanes arriva HeliSquad Covert Operation, con data ancora non annunciata.

The Twilight Zone VR arriverà il 14 luglio su Meta Quest 2 ed è stato mostrato il Mixed Reality gameplay trailer.

Il ritmo di Hellfest arriva oggi in Ragnarok, il musicale ad ambientazione vichinga, con The Offspring, Dragonforce e molti altri.

Gli sviluppatori di wanadevstudio rispondono alle domande sul loro horror Propagation: Paradise Hotel, in arrivo durante questo 2022.

Trailer di lancio anche per lo shooter Motergunship: Forge, in arrivo su Meta Quest 2 e Steam VR.

Altro horror, Liminal Phase, che viene annunciato con questo trailer (in arrivo su Steam VR).

Gli sviluppatori di Cyborn Studio parlano del loro Hubris, avventura sci-fi: oltre ad un dietro le quinte, anche nuove fasi in-game. Gioco in arrivo nel 2022.

Avvicinandosi alla parte finale dello show, full reveal trailer per lo shooter con quattro personaggi che portano la maschera, Gambit! in arrivo su Steam e Meta Quest 2

Poi è il turno di What The Bat?, sviluppato dagli stessi che hanno dato vita al progetto pazzo di What the Golf? dove stavolta tutto si utilizza tramite una mazza da baseball. Il titolo è in arrivo nel 2022 su Meta Quest 2 e Steam.

Parte dell’attesa sezione finale se la prende Among Us VR, che si mostra nel suo gamplay trailer, e che arriverà su Steam VR e Meta Quest 2 per le vacanze di Natale 2022.

L’ultimo gioco mostrato è invece Killer Frequency, che sancisce l’ingresso nel mondo VR da parte di Team17: il gioco è una horror-comedy ambientata in una città americana degli anni ’80 dove un serial killer è a piede libero e cerca di massimizzare il numero delle sue vittime. In arrivo nel 2022 su Meta Quest 2 e Steam.

Questi gli altri titoli mostrati durante lo show:

Nel pre-show

Shocker Troops

Vail

Walking Dead: Saints and Sinner

Nello show:

Cosmonious High (con l’update sull’accessibilità)

Virtuoso

Cities VR: Metro & Traffic Routine Update

The Patcher

Into the Radius

Demeo: Curse of the Serpent Lord (espansione)

Moss Book 2 (su Meta Quest a luglio)

Espire 2

Nella sezione Between Realities:

Orbital Strike VR

Wands Alliances

Next Player Please

Tin Hearts

Eolia

Requsition VR

Qui sotto il video completo dell’Upload VR Showcase.