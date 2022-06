Outriders: annunciata una nuova livestream per domani

Nonostante non sia riuscito a generare profitti, Outriders di People Can Fly va ancora forte. La sua prima espansione a pagamento, Worldslayer, è in uscita questo mese e presenta nuovi contenuti. Questi includono un endgame tutto da scoprire, la Prova di Tarya Gratar, che lo sviluppatore rivelerà domani alle 20:45 italiane sui canali Twitch di Square-Enix e IGN.

La storia di Worldslayer presenta un nuovo nemico Altered chiamato Ereshkigal. Ma soprattutto, l’Anomalia è apparentemente fuori controllo e sul punto di distruggere Enoch. Mentre il giocatore intraprende un viaggio per sistemare tutto, può guadagnare circa 100 nuovi oggetti leggendari, ottenere un nuovo equipaggiamento Apocalypse e combattere in nuove aree.

Sarà inoltre disponibile un nuovo livello di difficoltà, Apocalypse, oltre a un livello massimo di equipaggiamento e a livelli di ascensione più elevati. C’è anche il PAX Tree, che permette di personalizzare ulteriormente il proprio personaggio. Outriders: Worldslayer uscirà il 30 giugno per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Il prezzo di vendita è di 40 dollari con opzioni di aggiornamento per i possessori del gioco base. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sull’endgame domani.