The Quarry: ecco il trailer ufficiale del gioco

L’ultima avventura horror di Supermassive Games, The Quarry, è ora disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Si concentra su nove campeggiatori del campo adolescenti a Hackett’s Quarry che mettono in atto una festa dopo la fine del campo estivo. Sfortunatamente, diventano prede in una caccia da parte della gente del posto (e qualcos’altro completamente).

I giocatori controllano ogni consigliere nel corso della storia e fanno scelte per aiutare la loro sopravvivenza. Ogni scelta ha una conseguenza, immediata o futura. Aiuta tutti a sopravvivere o assicurati che tutti muoiano come un vero film dell’orrore, solo per vedere cosa succede. Oltre alla modalità Storia, c’è la modalità Film che consente di guardare l’intero gioco come un film in cui tutti vivono o muoiono. L’opzione Sedia del regista ti consente di impostare comportamenti diversi per ogni personaggio, facendolo reagire alle situazioni in modi irregolari, goffi, conflittuali o agitati. Vari risultati attendono con dozzine di diverse carte sbloccabili a seconda del destino di un personaggio. The Quarry supporta la modalità cooperativa, ma il gioco online, in cui fino a otto giocatori possono votare su scelte diverse, sarà disponibile entro l’8 luglio.

Siete pronti a far sopravvivere più personaggi possibili?