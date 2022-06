JOY Rimini: annunciata collaborazione con Cartoon Club

Il JOY Rimini è un evento tanto atteso nei giorni tra il 14 e il 17 luglio, e oggi abbiamo avuto conferma che ci sarà una collaborazione speciale anche con Cartoon Club. Direttamente dal comunicato stampa, vi riportiamo le seguenti parole:

“JOY Rimini ospiterà aree inedite per la storica manifestazione, in particolare quelle dedicate all’universo del videogioco ed esport, con un’ampia Gaming Zone insieme a GameStop, dove troveranno posto decine di postazioni di ultima generazione, spazi gioco con i più amati board game, un’area dedicata alla magia e tante attività pensate per le famiglie. Tutto l’universo dei videogiochi di JOY Rimini, inoltre, sarà raccontato sul canale Twitch GameStop TV da Kobe con interviste ad ospiti d’eccezione, podcast e ovviamente tanti, tanti momenti di gameplay. Non mancano le attività di Cartoon Club, perfettamente integrate in Joy Rimini, come la tradizionale mostra mercato, il grande palco per i concerti, gli eventi e il raduno cosplay – tra i più amati in Italia –, ma anche gli spazi per i panel e i talk con i protagonisti del mondo dei comics, dei giochi, dei videogame e degli esport. Gli amanti di comics e cultura pop in generale troveranno numerosissimi stand ed esperienze su misura e avranno la possibilità di incontrare gli artisti e i creator preferiti.”