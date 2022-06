Arcane: ad agosto arriva Bridging the Rift

La celebre serie di Arcane è stata una delle migliori su Netflix nell’ultimo periodo, e non è un caso che Riot Games e Fortiche Productions vogliano approfittarne per ricavare più profitto possibile, e forse hanno trovato la giusta soluzione. Infatti, oggi è arrivata la conferma di una piccola serie chiamata Bridging the Rift, Il comunicato stampa riguardante questa miniserie di Arcane dice:

“Uno sguardo dietro le quinte di Arcane, serie evento vincitrice di nove Annie Awards ambientata nell’universo di Runeterrae e ispirata al popolare MOBA League of Legends, in una nuova serie in onda su YouTube quest’estate. a partire dal 4 agosto sul canale YouTube di Riot Games sarà possibile addentrarsi dietro le quinte della produzione, realizzazione e delle sfide affrontate nella creazione Arcane, attraverso 5 episodi rilasciati ogni giovedì. Arcane, serie animata basata su League of Legends che ha appassionato fan e neofiti del famoso MOBA di Riot Games, svela il dietro le quinte della sua produzione con la serie di documentari “Bridging The Rift”, a partire dal 4 agosto su YouTube. Dall’idea originale alla consegna finale, passando per le sfide affrontate dai vari team dedicati, Arcane racconta la sua storia attraverso 5 episodi, trasmessi ogni giovedì tra il 4 agosto e il 1° settembre 2022.”

In molti stanno aspettando la tanto attesa seconda stagione, e ci possiamo solo chiedere quando verrà rivelata al mondo intero.