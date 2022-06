The Last of Us Parte 1: in arrivo il remake del gioco su PS5 e PC

PlayStation e Naughty Dog hanno ora finalmente rivelato il tanto ipotizzato remake dell’originale The Last of Us, che sarà ufficialmente intitolato The Last of Us Parte 1. L’anno scorso sono iniziate a circolare notizie secondo cui gli sviluppatori del titolo erano attualmente in procinto di rifacendo l’originale The Last of Us per PlayStation 5. Sebbene questa notizia abbia confuso alcuni fan considerando che il primo gioco della serie non ha nemmeno dieci anni, Naughty Dog stesso ha deciso di confermare oggi che il gioco tornerà su PS5 il 2 settembre, e includerà sia il gioco base che il suo DLC Left Behind.

Per ora, non abbiamo visto molto di come sarà effettivamente il gioco in azione, ma la pagina web presenta una serie di immagini diverse da questa versione rifatta del classico PlayStation. Oltre ad arrivare su PS5, è stato anche divulgato che The Last of Us Parte 1 arriverà anche su PC in futuro. la descrizione del gioco sulla pagina del negozio dice:

“Vivi la narrazione emozionante e i personaggi indimenticabili di Joel ed Ellie in The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi come Gioco dell’anno e ora ricostruito per PlayStation 5. Goditi una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati”.

Per ora, c’è ancora molto da sapere su questo remake per PS5 e PC. Tuttavia, dato che questa fuga di notizie è avvenuta poche ore prima del Summer Game Fest, è plausibile ipotizzare che verrà mostrato e detto qualcosa durante l’evento di stasera. Assicuratevi di rimanere sintonizzato sulla nostra copertura qui su Gamesvillage per rimanere aggiornato con il nuovo titolo di Naughty Dog, poiché si tratta di una sorpresa davvero fenomenale che frutterà un sacco di visualizzazioni e giocatori.